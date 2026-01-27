Москалькова: стала известна судьба свыше 2 000 пропавших бойцов ВС РФ

Стала известна судьба пропавших с начала СВО свыше 2 000 российских бойцов. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Часть из них оказалась в плену на территории Украины. Некоторые были в госпитале. Были случаи самовольного оставления частей и отказа от выполнения боевых задач», - уточнила она в беседе с журналистами.

Москалькова отметила, что нужно донести информацию до родных военнослужащих, чтобы те знали их судьбу. Поэтому эта работа «остается приоритетной».

Ранее Москалькова заявила, что после вторжения ВСУ в Курскую область нашли 524 тела погибших в массовых захоронениях. Власти РФ делают все возможное, чтобы помочь семьям найти исчезнувших близких.