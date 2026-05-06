В Екатеринбурге обрушилась крыша колледжа

В Екатеринбурге обрушились плиты перекрытий спортивного зала. Инцидент произошел в Уральском колледже технологий и предпринимательства. Об этом сообщило Министерство образования Свердловской области.

Уточняется, что пострадавших нет, так как в момент обрушения в спортзале не проводились занятия. Эвакуация также не потребовалась - занятия уже завершились.

В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося. Министерство образования держит ситуацию на контроле и оказывает колледжу всю необходимую помощь.

