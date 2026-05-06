Врио главы Дагестана Щукин отправил правительство в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку республиканское правительство, сообщила пресс-служба правительства региона.

Временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Дагестан возложено на Магомеда Рамазанова. Ранее он занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в СКФО.

Членам правительства поручено продолжить выполнение функций до формирования нового состава.

Четвертого мая 2026 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан. Одновременно Путин принял отставку предыдущего главы Сергея Меликова по собственному желанию. Щукин стал врио до проведения выборов главы республики, которые запланированы на осень 2026 года.

Щукин начинал карьеру как юрисконсульт на предприятиях Нижегородской области. Работал мировым судьей, затем занимал различные должности в судебной системе Нижегородской области. Там же избирался депутатом Земского собрания Починковского района.

С февраля 2024 года и до назначения врио Щукин занимал должность председателя Верховного суда Республики Дагестан.