Глава Дагестана Сергей Меликов переходит на другую работу. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с представителями Народного собрания республики.

«Для Сергея Меликова срок заканчивается в сентябре. Он переходит на другую работу», - заявил российский лидер.

Путин отметил, что Меликов сделал многое для региона. За это российский лидер выразил ему благодарность, но «жизнь идет дальше», объяснил он.

Президент отметил, что новый глава должен быть в состоянии решать задачи. Кроме того, знать, как выполнять требования и пользоваться уважением у людей.

Представители Дагестана предложили Путину на пост главы региона председателя Верховного суда республики Федора Щукина. Вторым же кандидатом стал заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Магомед Рамазанов.

Меликов возглавлял регион с 2020 года. Тогда он сменил на посту губернатора Владимира Васильева, который сейчас руководит фракцией «Единая Россия». Осенью 2026 года должны пройти выборы главы региона, который избирается региональным парламентом.

Ранее уже появлялась информация о возможной отставке Сергея Меликова. Тогда он ответил на это цитатой из художественной ленты «В бой идут одни "старики"».