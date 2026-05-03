Московский суд запретил развлекательный портал «ЯПлакалъ»

Чертановский районный суд Москвы запретил развлекательный интернет-портал «ЯПлакалъ». Об этом сообщили на сайте судов общей юрисдикции столицы.

Под запрет также попали два юмористических сайта - «Анекдотов стрит» и anekdoto. Решение было принято 23 апреля 2026 года. Оно вступит в силу 28 мая.

Суд установил, что материалы сайтов унижают человеческое достоинство и направлены на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности.

«В ходе проверки установлено, что регистратором доменов являются иностранные компании», - говорится в заявлении.

Ранее в Москве задержали администратора одной из крупнейших в мире хакерских площадок. Отмечается, что под контролем подозреваемого находилась нелегальная интернет-платформа, на которой были опубликованы украденные данные сотен миллионов пользователей Сети, включающие в себя логины и пароли от учетных записей, банковские реквизиты, а также корпоративные документы.