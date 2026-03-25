В Москве задержали администратора одной из крупнейших в мире хакерских площадок

Администратор одной из крупнейших хакерских площадок в мире задержан в Москве. Об этом в своем официальном канале в мессенджере MAX сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Согласно имеющейся информации, под контролем подозреваемого находилась нелегальная интернет-платформа, на которой были опубликованы украденные данные сотен миллионов пользователей сети, включающие в себя логины и пароли от учетных записей, банковские реквизиты, а также корпоративные документы. Доступ к этой информации имели почти 150 тысяч зарегистрированных на сайте пользователей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные. В ходе проведенного по месту жительства задержанного мужчины обыска, были изъяты технические средства, вероятно использовавшиеся в нелегальных целях. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

Ранее в Мордовии был задержан завербованный спецслужбами Украины злоумышленник, который в интересах Киева оформил на себя более 1000 сим-карт, предназначенных для дистанционного мошенничества. За деньги он предоставлял это оборудование киберпреступникам.