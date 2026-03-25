В Москве задержали администратора одной из крупнейших в мире хакерских площадок

На нелегальном интернет-форуме были опубликованы украденные данные сотен миллионов пользователей сети.
Тимур Юсупов 25-03-2026 15:03
© Фото: ivolk, MAX

Администратор одной из крупнейших хакерских площадок в мире задержан в Москве. Об этом в своем официальном канале в мессенджере MAX сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Согласно имеющейся информации, под контролем подозреваемого находилась нелегальная интернет-платформа, на которой были опубликованы украденные данные сотен миллионов пользователей сети, включающие в себя логины и пароли от учетных записей, банковские реквизиты, а также корпоративные документы. Доступ к этой информации имели почти 150 тысяч зарегистрированных на сайте пользователей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные. В ходе проведенного по месту жительства задержанного мужчины обыска, были изъяты технические средства, вероятно использовавшиеся в нелегальных целях. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

Ранее в Мордовии был задержан завербованный спецслужбами Украины злоумышленник, который в интересах Киева оформил на себя более 1000 сим-карт, предназначенных для дистанционного мошенничества. За деньги он предоставлял это оборудование киберпреступникам.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
