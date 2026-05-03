«Гиацинт» уничтожил пункт управления БПЛА на Днепропетровском направлении

Стрельба велась с закрытой огневой позиции на дистанции более чем 20 километров.
06-05-2026 15:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на Днепропетровском направлении.

Как сообщили в Минобороны России, цель обнаружили операторы разведывательного беспилотника, после чего координаты оперативно передали артиллеристам. Расчет занял огневую позицию и нанес удар 152-мм снарядами с закрытой позиции на дистанции свыше 20 километров.

Контроль поражения велся в режиме реального времени с помощью разведывательного БПЛА. По данным ведомства, пункт управления беспилотниками был полностью уничтожен вместе с находившейся там живой силой противника.

Во время выполнения задачи артиллеристов прикрывала группа сопровождения, которая следила за воздушной обстановкой и противодействовала вражеским дронам. В Минобороны отметили, что подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии ежедневно работают по технике, укреплениям, позициям и пунктам управления БПЛА ВСУ, поддерживая продвижение штурмовых групп.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Гиацинт-С #группировка «Центр» #Днепропетровское направление
