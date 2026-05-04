Удары «Гиацинтов» сорвали работу дронов ВСУ в Запорожской области

В результате точного артиллерийского огня пункты управления беспилотной авиацией разрушены, антенны и оборудование связи выведены из строя.
04-05-2026 16:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны РФ.

Цели выявили операторы беспилотников в ходе воздушной разведки. Позиции противника находились в застройке населенного пункта Воздвижевка, часть сил была замаскирована в лесополосах.

После передачи координат артиллеристы нанесли удары 152-мм осколочно-фугасными снарядами. В результате прямых попаданий разрушены здания, где находились операторы дронов, а также уничтожены укрепления в посадках.

Пункты управления беспилотниками и оборудование связи выведены из строя, а находившаяся на позициях живая сила противника ликвидирована.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #САУ #восток #запорожская область #Гиацинт-С
