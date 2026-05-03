Подросток без прав устроил гонки с полицией в Волгоградской области

В Волгоградской области сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился 16-летний юноша без водительских прав. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

Согласно имеющимся данным, инцидент произошел в Суровикинском районе ночью 4 мая. Седан модели Skoda Rapid проигнорировал требования сотрудников полиции остановиться и попытался скрыться, увеличив скорость.

«Сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие для принудительной остановки транспортного средства: прицельным огнем была повреждена покрышка на колесе преследуемого автомобиля. Только после этого иномарка остановилась, а находившийся за рулем юноша был задержан инспекторами ДПС», - говорится в официальном заявлении главка.

Уточняется, что, помимо несовершеннолетнего, в салоне также находилась его 24-летняя знакомая, на чье имя был арендован автомобиль. В отношении подростка составлены административные материалы по статьям о вождении без прав и невыполнении требования об остановке, а в отношении пассажирки - по факту передачи управления лицу без прав.

Также начата проверка в отношении родителей мальчика - решается вопрос о привлечении их к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее российский рэпер Наваи Бакиров, более известный под псевдонимом Navai, протаранил на спорткаре Ferrari дорожный знак в центре Москвы. Машина с музыкантом за рулем вылетела с проезжей части в нескольких метрах от пешеходного перехода.