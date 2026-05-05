Автомобиль Ferrari рэпера Navai на скорости вылетел с проезжей части в Москве

Российский рэпер Наваи Бакиров, более известный под псевдонимом Navai, протаранил на спорткаре Ferrari дорожный знак в центре Москвы. Автомобиль получил серьезные повреждения.

Инцидент произошел вечером пятого мая. Машина с музыкантом за рулем вылетела с проезжей части в нескольких метров от пешеходного перехода на Зубовском бульваре, оказавшись задними колесами на тротуаре. Очевидцы сообщают, что из автомобиля начал вытекать бензин.

Сам рэпер не пострадал. В разговоре с корреспондентом издания Life Наваи отметил, что причиной ДТП стали спортивные колеса, не предназначенные для езды по дорогам общего пользования. Скоростной же лимит, как утверждает артист, превышен не был.

Отмечается, что на спорткаре не было регистрационных знаков. Сейчас машину уже погрузили на эвакуатор.

Ранее в результате ДТП погибла участница команды «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко. Ее насмерть сбил автомобиль, во время перехода улицы в неположенном месте.