В ЕК разъяснили правила поездок по Европе для российских дипломатов

Уведомлять придется даже о проезде транзитом.
Дима Иванов 06-05-2026 15:25
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

Еврокомиссия опубликовала официальные разъяснения по правилам уведомлений о поездках российских дипломатов по территории Евросоюза. Документ разместили на сайте ЕК.

«Уведомление следует направлять не позднее последнего рабочего дня перед поездкой и в любом случае не менее чем за 24 часа до предполагаемой даты въезда», - говорится в документе Еврокомиссии.

Разъяснения касаются российских дипломатических и консульских сотрудников, административно-технического и обслуживающего персонала, а также членов их семей. Уведомление необходимо направлять в Министерство иностранных дел государства-члена ЕС, которое они планируют посетить или транзитом проехать.

Документ уточняет содержание уведомления, порядок его подачи, возможные санкции за нарушение и ряд исключений. Еврокомиссия подчеркивает, что новые правила действуют с января 2026 года в рамках 19-го пакета санкций против России.

#в стране и мире #Европа #МИД России #Дипломаты
