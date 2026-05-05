Посол РФ в Париже рассказал о трудностях с передвижением в Европе

Местная бюрократия создает препятствия для поездок дипломатов.
Константин Денисов 05-05-2026 07:42
© Фото: Доминик Бутен, РИА Новости

Российские дипломаты испытывают трудности с передвижением в западных странах и между ними из-за искусственных бюрократических проволочек. Об этом рассказал в беседе РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

«Мы сталкиваемся с тем, что очень большие проблемы, прежде всего, в малых европейских странах, которым приходится значительно чаще ездить сюда, во Францию. Мы получаем большое количество запросов, и по ним мы должны информировать французский МИД», - сказал Мешков.

Он добавил, что, с одной стороны, создавшаяся ситуация создает лишнюю и абсолютно бессмысленную нагрузку на диппредставительство. С другой, пока российские дипломаты не сталкивались с отказами.

Требование об обязательном информировании о передвижениях послов и консулов были прописаны в последнем, 20-м пакете антироссийских санкций ЕС.

#Россия #в стране и мире #Франция #санкции #Посол РФ
