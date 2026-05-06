МИД Ирана заявил об отсутствии военного решения кризиса на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с китайским коллегой Ван И в Пекине заявил о невозможности решения политического кризиса военными средствами.

«Факты доказывают, что политический кризис невозможно решить военными средствами», - заявил Аракчи, чьи слова приводит агентство Синьхуа.

Аракчи также написал в социальной сети X, что события в Ормузском проливе ясно показывают отсутствие военного решения политического кризиса. Он подчеркнул, что США следует избегать втягивания в новый затяжной конфликт.

В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы. Китай и Иран подтвердили намерение укреплять сотрудничество.

Встреча прошла за неделю до запланированного саммита президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине. Китай, как крупнейший импортер нефти, серьезно пострадал от блокады Ормузского пролива и роста цен на энергоносители.

Пекин последовательно выступает за деэскалацию и мирное решение конфликта в Иране. Китай покупает до 90% иранской нефти. Несмотря на санкции США, Пекин защищает свои компании и противостоит американским ограничениям. Это дает Ирану важную финансовую поддержку.