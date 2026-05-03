Силуанов: рост цен на нефть может принести РФ дополнительные 200 млрд рублей

Бюджет России может получить около 200 миллиардов рублей дополнительных доходов на фоне роста цен на нефть. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Мы их ждем. Речь идет о сумме примерно 200 миллиардов рублей», - сказал он.

Силуанов добавил, что за последние два месяца уровни поступлений и недопоступлений доход в бюджет были одинаковыми. Глава Минфина ранее назвал банковский депозит самым простым способом вложения накоплений, противопоставив его хранению сбережений «под подушкой».

Он объяснил, что если хранить деньги «под подушкой», то они обесцениваются, не участвуют в развитии экономики. В то время как вложение дает добавку денежных средств в виде процента.

Силуанов обратил внимание, что можно вкладывать свои накопления в ценные бумаги, акции, облигации и многое другое. Таким образом денежные средства «уже будут работать в экономике».