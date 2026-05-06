В Главном храме ВС РФ состоялась Божественная литургия

Литургию совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, среди других лиц присутствовал министр обороны России Андрей Белоусов и его заместитель Виктор Горемыкин.
06-05-2026 13:42
© Фото: ТРК «Звезда»

В Главном храме Вооруженных сил России в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла Божественная литургия, которую совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщило Минобороны России.

На богослужении присутствовали военнослужащие - участники парада Победы на Красной площади, министр обороны России Андрей Белоусов, заместитель главы Минобороны генерал армии Виктор Горемыкин, представители органов военного управления и прихожане храма.

После литургии Патриарх Кирилл провел особый молебен с участниками предстоящего парада, который пройдет 9 мая на Главной площади столицы. Также он вручил орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени начальнику инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанту Юрию Ставицкому.

Предстоятель Русской православной церкви обратился к собравшимся с проповедью и поздравил присутствующих с наступающим праздником.

В Кремле ранее анонсировали важное выступление президента России Владимира Путина на Параде Победы 9 мая. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, его выступление главы ждет весь мир.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#патриарх Кирилл #Главный храм ВС РФ #литургия
