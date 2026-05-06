Врачи достали булавку из носа двухлетнего ребенка в Москве

Родители тоже пытались это сделать, но получилось только хуже.
Дима Иванов 06-05-2026 12:38
© Фото: Moscow_medicine, MAX

Врачи детской больницы имени З.А. Башляевой извлекли раскрытую булавку из носа двухлетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

Ребенок поступил в больницу после того, как засунул в нос булавку. Родители пытались самостоятельно извлечь инородное тело, но попытка только усугубила ситуацию - булавка раскрылась.

«Точное местоположение булавки удалось установить уже в приемном покое благодаря обзорной рентгенографии. Случай требовал особой осторожности, так как предмет вклинился в мягкие ткани полости носа, а именно в средний носовой ход и решетчатый лабиринт», - отмечается в сообщении.

Врачи-оториноларингологи провели операцию под наркозом. Процедура прошла успешно. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его выписали домой в стабильном состоянии под наблюдение участкового врача, отметили в Департаменте здравоохранения.

Ранее московские врачи прооперировали мужчину, которому гвоздь вошел в череп через глаз. Им удалось спасти жизнь пациента и сохранить его зрение.

#Москва #в стране и мире #департамент здравоохранения #булавка
