Мужчину с гвоздем в черепе спасли в Москве

Сложнейшую операцию провели в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского.
Дима Иванов 05-05-2026 15:49
© Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Мужчину с гвоздем в черепе спасли в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского в Москве. Пациента с потенциально смертельным ранением экстренно доставила скорая помощь.

Металлический гвоздь проник в область глаза пациента, прошел через сложные анатомические структуры и остановился глубоко в черепе. Основная проблема заключалась в том, что гвоздь вошел очень глубоко рядом с крупными сосудистыми сплетениями. Их повреждение могло привести к летальному исходу.

«Поэтому важно было действовать предельно аккуратно. Для этого врачи провели консилиум с участием офтальмологов, отоларингологов и нейрохирургов», - цитирует 360.ru врача-офтальмолога МОНИКИ Александра Богатырева.

Хирурги выработали план операции и аккуратно извлекли инородное тело. После этого медики восстановили поврежденные ткани глаза. Врачам удалось спасти жизнь пациента и сохранить его зрение.

После стабилизации состояния мужчину выписали домой. Дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно по месту жительства.

Ранее московские хирурги впервые провели успешную операцию по пересадке двух рук. Столь сложные хирургические вмешательства проходят на базе флагманского центра НИИ СП имени Н.В. Склифосовского. Операции могут длиться до 12 часов, врачи работают на уникальном высокотехнологичном оборудовании.

#в стране и мире #хирургия #Операция #Минздрав МО #МОНИКИ
