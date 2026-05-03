Мужчину с гвоздем в черепе спасли в Москве

Мужчину с гвоздем в черепе спасли в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского в Москве. Пациента с потенциально смертельным ранением экстренно доставила скорая помощь.

Металлический гвоздь проник в область глаза пациента, прошел через сложные анатомические структуры и остановился глубоко в черепе. Основная проблема заключалась в том, что гвоздь вошел очень глубоко рядом с крупными сосудистыми сплетениями. Их повреждение могло привести к летальному исходу.

«Поэтому важно было действовать предельно аккуратно. Для этого врачи провели консилиум с участием офтальмологов, отоларингологов и нейрохирургов», - цитирует 360.ru врача-офтальмолога МОНИКИ Александра Богатырева.

Хирурги выработали план операции и аккуратно извлекли инородное тело. После этого медики восстановили поврежденные ткани глаза. Врачам удалось спасти жизнь пациента и сохранить его зрение.

После стабилизации состояния мужчину выписали домой. Дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно по месту жительства.

