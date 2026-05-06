На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у побережья Северных Курил. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в 16.52 (08.52 мск) 6 мая», - рассказала Семенова.

По ее словам, эпицентр находился в Тихом океане, в 185 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 23 километров.

Семенова подчеркнула, что жалобы на толчки не поступали и угроза цунами не объявлялась. Последнее мощное землетрясение на территории России было зафиксировано в начале марта 2026 года на Камчатке. Его магнитуда составила 6,5.