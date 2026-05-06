МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,4

Толчки были зафиксированы у побережья северных островов.
Константин Денисов 06-05-2026 12:49
© Фото: Сергей Красноухов, РИА Новости

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у побережья Северных Курил. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в 16.52 (08.52 мск) 6 мая», - рассказала Семенова.

По ее словам, эпицентр находился в Тихом океане, в 185 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 23 километров.

Семенова подчеркнула, что жалобы на толчки не поступали и угроза цунами не объявлялась. Последнее мощное землетрясение на территории России было зафиксировано в начале марта 2026 года на Камчатке. Его магнитуда составила 6,5.

#Россия #в стране и мире #Курилы #землетрясение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 