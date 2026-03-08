МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Камчатки

Эпицентр землетрясения залегал на глубине около 50 километров, данных о разрушениях не поступало.
Ян Брацкий 08-03-2026 20:45
© Фото: Sergey Frolov Danita Delimont Global Look Press

У побережья Камчатки произошло землетрясение. Полуостров тряхнуло магнитудой 6,5. Такие данные приводит региональный филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 237. Глубина в километрах: 47.9. Магнитуда: 6,5», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Летом прошлого года на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Власти тогда отменили несколько авиарейсов из местного аэропорта, объявлялась угроза цунами.

До сих пор ученые фиксируют многочисленные афтершоки, который происходят почти каждый день. Большинство из них населением не ощущаются, зато их фиксирует сверхчувствительная аппаратура.

На этой неделе землетрясение уже было. На другом краю России. В Сочи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,4. Эпицентр находился в 32 километрах к юго-западу от курортной столицы и залегал на глубине 35 километров.

#Наука #в стране и мире #Дальний Восток #Камчатка #землетрясение #ран #подземные толчки
