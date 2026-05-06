Пропавшие в КЧР туристки признавались, что их отговаривали от похода

Спасателям пока не удалось обнаружить следы пропавших туристок.
Глеб Владовский 06-05-2026 01:02
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Пропавшие в горах Карачаево-Черкесии (КЧР) туристки записали видео с маршрута перед исчезновением. Об этом рассказала 360.ru их подруга.

На опубликованных записях можно увидеть, как путешественницы поделились своими планами продолжить путь на заснеженные вершины. На другом ролике они пожаловались на то, что их отговаривали отказаться от этой затеи, говорится в материале.

По словам собеседницы телеканала, связь с ними стала нестабильной после того, как они вышли на маршрут. Кроме того, во время последнего звонка, туристки рассказали, что не могут спуститься из-за непогоды, а свой маршрут они зарегистрировали заранее.

В региональном МЧС России заявили, что следов пропавших путешественниц пока обнаружить не удалось. Поиски осложнены из-за огромного количества снега на маршруте.

В ведомстве также напомнили, что туристки ушли в поход 25 апреля. О том, что они не могут найти выход к населенному пункту из-за ухудшения погоды, сообщили их родители.

#в стране и мире #кчр #Туристы #Карачаево-Черкесия #МЧС России #пропали туристы
