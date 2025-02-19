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Двух попавших под лавину альпинистов ищут в Карачаево-Черкесии

Один из группы смог выбраться сам, двое остаются под лавиной, сообщили в МЧС России.
Елизавета Кондрикова 2025-02-19 14:32:22
© Фото: Lantyukhov Sergey, news.ru, Globallookpress

Группа альпинистов попала под лавину в Карачаево-Черкесской Республике, один из команды смог выбраться сам и вызвать спасателей, двоих ищут спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что происшествие случилось в окрестностях балки Орленок в Зеленчукском районе.

«Группа туристов-альпинистов не была зарегистрирована в МЧС по КЧР и совершала поход самостоятельно», - отметил глава республики Рашид Темрезов.

К поисково-спасательным работам привлекли 34 спасателя и шесть единиц техники МЧС России, добавил он. Поиски все еще продолжаются, к месту также выехали начальник регионального МЧС Александр Голоколенко, власти района и региональный штаб по предупреждению ЧС.

Накануне министерство также предупреждало о лавиноопасности в регионе в период 18-20 февраля, призывало соблюдать основные правила нахождения в горах и не выходить в снегопад и непогоду. 

#Карачаево-Черкесия #МЧС России #лавина #сход лавины #альпинисты
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