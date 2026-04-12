Трамп пригрозил Китаю проблемами в случае отправки ПВО в Иран

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю за готовящиеся поставки оружия в Иран. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

«Если Китай так поступит, у Китая возникнут большие проблемы, понятно?» - сказал Трамп.

Ранее разведка США сообщила, что Пекин готовится передать Ирану системы ПВО, которые на протяжении всего конфликта представляли угрозу для низколетящих американских военных самолетов.

Предполагается, что Иран использует прекращение огня как возможность пополнить свои запасы при помощи иностранных партнеров.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне отрицает заявление главы Белого дома, сообщив, что Пекин никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта, и попросив американскую сторону «воздержаться от безосновательных обвинений, злонамеренного установления связей и разжигания сенсаций».

Источники также предположили, что Пекин намерен направить груз через третьи страны, дабы скрыть их истинное происхождение.

Трамп планирует в начале следующего месяца приехать в Китай для переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.

Напомним, ранее стало известно, что Китай поддерживал связь с Тегераном, чтобы побудить государство согласиться на прекращение огня по мере.