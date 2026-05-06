Пленный рассказал, как оказался в ВСУ из-за вызванной им полиции

Попавший в плен к бойцам группировки «Центр» украинский военнослужащий Андрей Лыло рассказал, что оказался в рядах ВСУ после того, как сам вызвал полицию во время ссоры с другом. При этом он забыл, что многократно выкидывал приходящие повестки в ТЦК. Видео с его рассказом опубликовало Минобороны России.

«Приехал с работы вечером, два дня выходных, с другом собрались, выпили. У друга что-то с крышей не то стало. Я вызвал милицию, милиция приехала. По планшету посмотрели - наш парень! Погрузили и повезли. А его нет, он не в розыске. Я думал, что его заберут, а забрали, наоборот, меня», - сказал Лыло.

По словам пленного, он прошел подготовку в Черниговской области, где около 52 дней жил в палатках и занимался базовой военной подготовкой, включая тренировки в окопах и метание гранат.

Позже, уже на позициях, его подразделение столкнулось с тяжелыми условиями. После затопления блиндажа им пришлось сменить укрытие. Один из сослуживцев погиб, подорвавшись, а другого позже уничтожил FPV-дрон.

Лыло сообщил, что в итоге решил сдаться, когда остался один в разрушенном укрытии. Он поднял руки, показал российским военнослужащим, что не собирается сопротивляться, после чего вышел к ним с помощью сброшенной рации.

Другой пленный ранее рассказал, что в условиях окружения его подразделение питалось комбикормом и добывало воду через слой стекловаты под крышей ангара.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.