Пленный солдат ВСУ рассказал, что ел комбикорм и пил дождевую воду

По его словам, в последние недели солдаты практически не имели нормальной еды и пытались готовить корм для животных, чтобы выжить. Воду добывали из утеплителя под крышей здания.
05-05-2026 17:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный военнослужащий ВСУ Александр Кучинский рассказал, что в условиях окружения его подразделение питалось комбикормом и добывало воду через слой стекловаты под крышей ангара. Видео с его рассказом предоставило Минобороны России.

«Последние две недели вообще ничего не ели, кроме комбикорма. В кормушках у свиней он был, пытались варить хотя бы как-нибудь и кушать. Под крышей ангара был слой стекловаты, воду добывали через стекловату», - признался пленный.

Кучинский также сообщил, что попал на службу после задержания сотрудниками территориального центра комплектования, когда ехал домой на велосипеде. Он отметил, что подготовка заняла около 52 дней, и назвал ее недостаточной.

Сдаться решил добровольно, услышав голоса российских военных, и заявил о гуманном отношении к себе после пленения.

Другой пленный рассказал ранее, что командование ВСУ использует иностранных наемников, в том числе мексиканцев, как штурмовые группы, не считаясь с их подготовкой и потерями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #спецоперация #пленный #Александр Кучинский
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Беспилотинки. Мировые тренды
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Главное управление боевой подготовки
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
Подводный флот России. 120 лет
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Броневики СВО. Часть 2
