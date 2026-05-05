Пленный военнослужащий ВСУ Александр Кучинский рассказал, что в условиях окружения его подразделение питалось комбикормом и добывало воду через слой стекловаты под крышей ангара. Видео с его рассказом предоставило Минобороны России.

«Последние две недели вообще ничего не ели, кроме комбикорма. В кормушках у свиней он был, пытались варить хотя бы как-нибудь и кушать. Под крышей ангара был слой стекловаты, воду добывали через стекловату», - признался пленный.

Кучинский также сообщил, что попал на службу после задержания сотрудниками территориального центра комплектования, когда ехал домой на велосипеде. Он отметил, что подготовка заняла около 52 дней, и назвал ее недостаточной.

Сдаться решил добровольно, услышав голоса российских военных, и заявил о гуманном отношении к себе после пленения.

Другой пленный рассказал ранее, что командование ВСУ использует иностранных наемников, в том числе мексиканцев, как штурмовые группы, не считаясь с их подготовкой и потерями.

