Инструкторы отметили преимущества геймеров при отборе в войска БПС

Молодые соискатели, выросшие с гаджетами и игровыми консолями, уверенно осваивают управление дронами, симуляторы и элементы программирования - то, чему других приходится обучать с нуля.
Надежда Котормус 09-02-2026 10:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Инструкторы пунктов отбора на контрактную службу отмечают: опыт компьютерных игр все чаще становится реальным преимуществом для кандидатов в войска беспилотных систем. Об этом рассказала корреспондент Надежда Котормус в своем сюжете.

В Екатеринбурге на пунктах отбора все больше желающих заключить контракт выбирают службу в войсках БПС. Инструкторы говорят, что геймеры быстрее схватывают управление, отличаются хорошей реакцией и устойчивым вестибулярным аппаратом. По их словам, цифровая среда для такого поколения привычна с детства, поэтому обучение идет заметно быстрее.

«Они у нас уже родились с гаджетами в руках, им все это уже знакомо. Это компьютерные игры, программирование, симуляторы. У геймеров интерес очень большой», - отметил инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Алгиз Каримов.

Среди кандидатов - не только новички, но и те, у кого уже есть военный опыт. Например, бывшие связисты, которые решили выбрать перспективное направление беспилотных систем. После первичной подготовки в учебных центрах они переходят к интенсивным занятиям под руководством инструкторов с боевым опытом.

«У меня был большой выбор воинских учетных специальностей, для себя я выбрал перспективное направление беспилотных систем», - подчеркнул кандидат на военную службу по контракту Дмитрий Суслов.

Подготовка операторов БПЛА идет и в других регионах. В Новосибирской области обучение проходят бойцы Центрального военного округа, в том числе спецназ. Здесь дроны осваивают в сложных условиях - на морозе, где техника особенно чувствительна к погоде и требует точности и скорости в работе.

Отдельное внимание уделяют новым технологиям - управлению беспилотниками с элементами искусственного интеллекта. Такие аппараты способны действовать в условиях радиоэлектронной борьбы. Проект пока пилотный, но инструкторы называют его крайне перспективным.

Курс подготовки длится около трех месяцев: будущие операторы изучают полеты, тактику применения и ремонт техники. После этого они возвращаются к выполнению задач, используя навыки, которые, как отмечают сами бойцы, нередко помогают не только в работе, но и в спасении жизней товарищей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #контракт #наш эксклюзив #геймеры #войска бпс
