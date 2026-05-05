ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Курске

Сотрудники ФСБ задержали жителя Курска по подозрению в государственной измене. Он фотографировал военные и гражданские объекты в городе и отправлял их куратору на Украине. К совершению преступлений он привлек не менее четырех знакомых.

Представитель украинских спецслужб предложил мужчине деньги в обмен на сведения о ряде объектов в городе. В частности, подозреваемый сделал фотографии филиала ДОСААФ и военкомата.

После того как украинский куратор получил фото, он предложил мужчине передать через тайник гранату, чтобы взорвать электрощиток. На это, как утверждал задержанный на допросе, подозреваемый уже не согласился.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания.

