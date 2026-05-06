Мошенники стали разбрасывать флешки с вредоносным ПО

Злоумышленники выбирают места возле крупных офисов или бизнес-центров.
Константин Денисов 06-05-2026 11:27
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Мошенники начали специально разбрасывать флешки с вредоносным программным обеспечением для доступа к компьютерам. Об этом сообщила РИА Новости ведущий эксперт по информационной безопасности Илона Кокова.

«Флешки разбрасывают намеренно - у офисов, в лифтах или на парковках бизнес-центров. В экспериментах ИБ больше половины людей подключают найденные флешки к своим устройствам. И этого достаточно, чтобы попасть в инфраструктуру без взломов и сложных техник», - объяснила Кокова.

По ее словам, получив доступ к компьютеру, вредоносное ПО начинает использовать любую брешь в системе его безопасности для передачи сведений. Для того чтобы его запустить, достаточно открыть замаскированный под документ файл, что и делают большинство людей.

Самое страшное заключается в том, что если компьютер подключен к корпоративной сети, то вирус распространяется и на остальные устройства. В случае обнаружения такой флешки эксперт посоветовала выбросить ее во избежание проблем.

Ранее сообщалось о том, что мошенники под видом выплат к 9 Мая воруют данные у ветеранов.

#в стране и мире #вирусы #безопасность #Мошенники
