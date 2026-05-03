В Джанкое пятеро человек погибли при атаке дронов врага

На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.
Дарья Неяскина 06-05-2026 00:25
© Фото: Oleg SpiridonovBusiness Online, Global Look Press

Пять человек погибли в Джанкое в Крыму в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм- канале.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким», - прокомментировал глава региона.

На месте происшествия сейчас работают экстренные службы. Ситуация находится под личным контролем Аксенова.

Также глава республики призвал всех сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на проверенные источники.

Прошлой ночью над территорией Российской Федерации  было сбито 93 БПЛА ВСУ.

#Крым #атака БПЛА #Сергей Аксенов #джанкой #дроны всу
