В Джанкое пятеро человек погибли при атаке дронов врага

Пять человек погибли в Джанкое в Крыму в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм- канале.
«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким», - прокомментировал глава региона.
На месте происшествия сейчас работают экстренные службы. Ситуация находится под личным контролем Аксенова.
Также глава республики призвал всех сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на проверенные источники.
Прошлой ночью над территорией Российской Федерации было сбито 93 БПЛА ВСУ.
