Суд приговорил двух физиков к 12,5 года колонии по делу о госизмене

В Новосибирске суд вынес приговор ученым в области гиперзвука Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину. Обоим назначили по 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, пишет ТАСС.

В апреле 2023 года силовики задержали научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева. Позже сотрудники правоохранительных органов арестовали его коллегу и соавтора Владислава Галкина из Томска. Обоим ученым предъявили обвинение в государственной измене.

Звегинцев основал лабораторию «Аэрогазодинамика больших скоростей». Галкин работал в Томском политехническом университете. Ученые публиковали совместные статьи по газовой динамике и конструкциям воздухозаборников для сверхзвуковых летательных аппаратов в зарубежных научных изданиях.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы 24-летнего жителя Ставрополя за государственную измену. Мужчина подливал яд в кофе российских военнослужащих и собирал информацию о местоположении войск.