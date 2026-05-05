МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд приговорил двух физиков к 12,5 года колонии по делу о госизмене

Они опубликовали статью о гиперзвуковой аэродинамике в зарубежном издании.
Дима Иванов 05-05-2026 09:59
© Фото: Андрей Старостин, РИА Новости

В Новосибирске суд вынес приговор ученым в области гиперзвука Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину. Обоим назначили по 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, пишет ТАСС.

В апреле 2023 года силовики задержали научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева. Позже сотрудники правоохранительных органов арестовали его коллегу и соавтора Владислава Галкина из Томска. Обоим ученым предъявили обвинение в государственной измене.

Звегинцев основал лабораторию «Аэрогазодинамика больших скоростей». Галкин работал в Томском политехническом университете. Ученые публиковали совместные статьи по газовой динамике и конструкциям воздухозаборников для сверхзвуковых летательных аппаратов в зарубежных научных изданиях.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы 24-летнего жителя Ставрополя за государственную измену. Мужчина подливал яд в кофе российских военнослужащих и собирал информацию о местоположении войск.

#в стране и мире #ученые #гиперзвук #Госизмена #Владислав Галкин #Валерий Звегинцев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 