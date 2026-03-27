Ставропольца осудили за попытки отравить военных ядовитым кофе

Мужчина, работая в кофейне, также передавал сведения о местоположении войсковых частей и административных объектов зарубежным кураторам террористических организаций.
Вероника Левшина 27-03-2026 14:53
© Фото: id2634003774_gos, MAX

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы 24-летнего жителя Ставрополя за государственную измену, участие в деятельности террористической организации, склонение лиц к совершению преступления и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края.

С апреля 2023 года по август 2024 года подсудимый работал в кофейне и подливал ядовитое вещество в напитки военнослужащих, действуя в интересах запрещенной в России террористической организации.

«Кроме того, мужчина собрал и передал своим зарубежным кураторам сведения о местоположении войсковых частей и административных объектов в столице региона», - говорится в заявлении.

Также мужчина пытался вовлечь двух своих знакомых в совершение преступлений террористической направленности, а в социальной сети разместил публичный призыв к осуществлению экстремистской деятельности.

Подсудимый проведет четыре года в тюрьме, остальной срок пройдет в исправительной колонии строгого режима. Мужчина лишится права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, в том числе сети Интернет, сроком на два года.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее гражданин России 1958 года рождения во время отбывания наказания в одной из колоний Краснодарского края пытался склонить других заключенных подписать контракт с Минобороны России. Он предлагал им отправиться в зону специальной военной операции, а потом перейти на сторону противника и присоединиться к украинской террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. Сотрудники ФСБ и ФСИН выявили и пресекли незаконную деятельность.

#в стране и мире #ставропольский край #Госизмена #кофейня
