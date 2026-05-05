Больше 25 человек погибли во время взрыва завода фейерверков в Китае

Завод по производству фейерверков взорвался в центральной части Китая, погибли минимум 26 человек, еще 61 пострадал, сообщает AP со ссылкой на власти.

Взрыв произошел на заводе Huasheng Fireworks в городе Люян. Там расположен крупный центр производства пиротехники. Местные власти сообщили, что спасательная операция завершена, проводится идентификация жертв.

Как сообщает агентство Xinhua, на место происшествия было направлено около 500 спасателей, жители опасных зон были эвакуированы властями из-за высокого риска - рядом с заводом расположены два склада с порохом. При ликвидации последствий взрыва задействовали авиацию и специальных роботов.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к «всесторонним усилиям» по поиску пропавших без вести и спасению пострадавших. Он потребовал оперативно расследовать причины происшествия и привлечь виновных к ответственности.

Ранее, в апреле, фабрика по производству пиротехники взорвалась в Индии, там погибли более 20 человек.