МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Больше 25 человек погибли во время взрыва завода фейерверков в Китае

Еще около 60 пострадали.
Дима Иванов 05-05-2026 09:24
© Фото: jarvis, X © Видео: X/jarvis

Завод по производству фейерверков взорвался в центральной части Китая, погибли минимум 26 человек, еще 61 пострадал, сообщает AP со ссылкой на власти.

Взрыв произошел на заводе Huasheng Fireworks в городе Люян. Там расположен крупный центр производства пиротехники. Местные власти сообщили, что спасательная операция завершена, проводится идентификация жертв.

Как сообщает агентство Xinhua, на место происшествия было направлено около 500 спасателей, жители опасных зон были эвакуированы властями из-за высокого риска - рядом с заводом расположены два склада с порохом. При ликвидации последствий взрыва задействовали авиацию и специальных роботов.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к «всесторонним усилиям» по поиску пропавших без вести и спасению пострадавших. Он потребовал оперативно расследовать причины происшествия и привлечь виновных к ответственности.

Ранее, в апреле, фабрика по производству пиротехники взорвалась в Индии, там погибли более 20 человек.

#Китай #в стране и мире #взрыв #Фейерверки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 