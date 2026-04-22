Больше 20 человек погибли при взрыве на фабрике пиротехники в Индии

Серия мощных взрывов произошла на фабрике по производству пиротехники в южном индийском штате Тамил-Наду. По последним данным, минимум 25 человек погибли, еще 17 получили травмы, часть из них - в тяжелом состоянии.

Трагедия случилась на предприятии Vanaja Fireworks Industry в районе Вирудунагар. После первого взрыва вспыхнул сильный пожар, несколько помещений обрушилось. Во время расчистки завалов бульдозером произошла повторная детонация.

В результате второго взрыва травмы получили пожарные и сотрудники полиции. У некоторых обожжено больше половины тела. Причины произошедшего устанавливаются. Основная версия - нарушение техники безопасности на производстве.

Фабрика должна была быть закрыта в воскресенье, однако на момент взрыва внутри находилось около 50 работников. Большинство погибших - женщины. Многие тела были сильно обуглены или разбросаны взрывной волной.

В регионе Вирудунагар-Сивакаси расположен основной «пиротехнический пояс» Индии, где работают тысячи мелких и средних предприятий. Власти начали расследование, в том числе по фактам возможной нелегальной работы фабрики в выходной день.