Финский премьер озадачил невразумительным ответом по поводу дронов ВСУ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо дал странный ответ на вопрос о пролете беспилотников ВСУ над территорией страны. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Орпо попросили объяснить, почему Финляндия продолжает поддерживать Украину, несмотря на то что два дрона ВСУ залетели на территорию страны. В ответ Орпо выдал невразумительный ответ об отсутствии умысла у Киева.

«Я повторяю, что никто не отправлял эти дроны в Финляндию. Это дроны, которые сами случайно попали на территорию Финляндии», - сказал Орпо.

Также он признал отсутствие у страны оборудования для нейтрализации любых беспилотников. Орпо назвал этот факт печальным.

Ранее премьер-министр Финляндии назвал недопустимым нарушение границ дронами ВСУ и имел беседу с главой киевского режима Владимиром Зеленским по этому поводу.