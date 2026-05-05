ERR: премьер-министр Эстонии отпразднует 9 мая на границе с Россией

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал 9 мая приедет в приграничный город Нарва, чтобы отпраздновать День Европы. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

В материале говорится, что мероприятия пройдут на Ратушной и Стокгольмской площадях, а также в Нарвском колледже Тартуского университета.

«Для Нарвы празднование Дня Европы особенно важно, ведь Европа начинается именно с Нарвы», - процитировала ERR Михала.

Кроме того, эстонское СМИ сообщает, что мероприятие посетит комиссар ЕС по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф.

Ранее Эстония отказала словацкому премьер-министру Роберту Фицо в разрешении пролета над страной для визита в Москву на Парад Победы.