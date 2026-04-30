Песков назвал дуростью помехи приезду гостей в Москву на 9 Мая

Пресс-секретарь президента России отметил, что всегда можно найти обходные пути.
Владимир Рубанов 30-04-2026 16:06
© Фото: Иван Секретарев, фотохост-агентство РИА Новости

Дмитрий Песков назвал дуростью действия некоторых стран, препятствующих прибытию иностранных гостей на Парад Победы в Россию. Пресс-секретарь президента России отметил, что всегда можно найти обходные пути.

Представитель Кремля охарактеризовал такие действия как «ребячество со знаком минус». Он подчеркнул, что такие правительства позиционируют себя как часть европейской семьи, но при этом чинят препятствия для прилета в Россию на празднование Дня Победы.

На Парад Победы в этом году приедут лидеры зарубежных стран, сообщил ранее Песков. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на торжества прибудет премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Словацкий премьер столкнулся с отказом нескольких стран предоставить воздушное пространство для его визита в российскую столицу. О таком решении заявили Эстония, Литва, Латвия и Польша. Фицо утверждает, что эти обстоятельства не помешают его поездке в Россию.

#Москва #Парад Победы #Кремль #Дмитрий Песков #гости #День Победы 2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
