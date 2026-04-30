Дмитрий Песков назвал дуростью действия некоторых стран, препятствующих прибытию иностранных гостей на Парад Победы в Россию. Пресс-секретарь президента России отметил, что всегда можно найти обходные пути.

Представитель Кремля охарактеризовал такие действия как «ребячество со знаком минус». Он подчеркнул, что такие правительства позиционируют себя как часть европейской семьи, но при этом чинят препятствия для прилета в Россию на празднование Дня Победы.

На Парад Победы в этом году приедут лидеры зарубежных стран, сообщил ранее Песков. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на торжества прибудет премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Словацкий премьер столкнулся с отказом нескольких стран предоставить воздушное пространство для его визита в российскую столицу. О таком решении заявили Эстония, Литва, Латвия и Польша. Фицо утверждает, что эти обстоятельства не помешают его поездке в Россию.