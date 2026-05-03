За минувшую ночь ПВО уничтожила 289 украинских беспилотников над Россией

Противник атаковал 19 регионов РФ.
05-05-2026 07:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В ночь на 5 мая средства ПВО уничтожили 289 украинских беспилотников над 19 регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 4 мая до 07.00 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 289 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Целями украинских боевиков были в том числе Московская область а также южные регионы страны - Белгородская, Воронежская, Курская, Орловская, Тульская, Ростовская области, Краснодарский край и Республика Крым.

Также дроны ВСУ были ликвидированы над Калужской, Смоленской, Тверской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской и Волгоградской областями и Республикой Татарстан.

Сбили воздушные цели и над акваторией Азовского моря. Информация о пострадавших и разрушениях на земле отсутствует.

В ночь на 4 мая в небе над Россией сбили 117 украинских беспилотников над 14 регионами России.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #пво #беспилотники #ВСУ
