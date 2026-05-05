На Украине президентские выборы могут состояться в том случае, когда не будет режима Зеленского. Такое заявление сделал экс-премьер Николай Азаров.

«Выборы пройдут в этом году только при одном условии: если режима Зеленского не будет. То есть его заменят на какой-то другой режим... Другого выхода нет», - приводит его слова RT.

Политик также отметил, что США и Великобритания полностью контролируют киевский режим и определяют его политику. А как только Зеленский станет им не нужен, ему выдвинут обвинения и посадят в тюрьму, как это сделали с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Однако такого развития событий придется ждать долго.

Ранее Азаров в разговоре со «Звездой» выразил мнение, что жестокое убийство активистов «антимайдана» в одесском Доме профсоюзов 12 лет назад положило начало трансформации Украины в нацистское государство. Он отметил, что это преступление, которое не имеет аналогов в XXI веке.