Бойцы поместили фото дедов-фронтовиков на кабины «Ураганов»

Военнослужащие группировки войск «Центр» приняли участие в акции «Бессмертный полк» перед выполнением боевой задачи на Добропольском направлении.
05-05-2026 05:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты РСЗО «Ураган» разместили фотографии родственников-участников Великой Отечественной войны на кабины боевых машин. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что бойцы группировки войск «Центр» сделали это в рамках акции «Бессмертный полк» перед выполнением боевой задачи на Добропольском направлении.

«Военнослужащие наклеили фотографии своих дедов и прадедов - участников Великой Отечественной войны на кабины боевых машин, после чего выдвинулись на выполнение боевой задачи. Таким образом, артиллеристы отдали дань памяти героям, сражавшимся за нашу Родину», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что в ходе выполнения боевой задачи артиллеристы выполнили залп реактивными снарядами по обнаруженным в 30 километрах от их позиции блиндажи и живую силу противника. Объективный контроль подтвердил уничтожение обнаруженных целей.

«После выполнения огневой задачи расчеты "Урагана" оперативно покинули огневые позиции. Фотографии дедов-фронтовиков оставались на броне боевых машин на протяжении всей боевой задачи», - подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) и военной полиции приняли участие в акции «Георгиевская ленточка» на дорогах в ДНР.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Бессмертный полк #РСЗО «Ураган» #День Победы 2026
