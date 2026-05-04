Военные полицейские раздали георгиевские ленточки водителям в ДНР

Военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) и военной полиции приняли участие в акции «Георгиевская ленточка» на дорогах в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие останавливали как военные, так и гражданские автомобили, после чего вручали водителям и пассажирам георгиевские ленточки - символ памяти о подвиге советского народа. Акция проходила на оживленных участках дорог», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что военнослужащие в рамках ежегодной акции провели с водителями разъяснительные беседы о важности сохранения исторической памяти. Многие сразу прикрепляли георгиевские ленточки в знак единства с праздничными традициями всей страны.

Ранее сообщалось, что в России стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Это знак вечной признательности поколению победителей и дань памяти тем, кто сокрушил фашизм.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.