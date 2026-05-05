Россиянам назвали места, где можно пожарить шашлык без штрафов

При особом противопожарном режиме, на торфяниках и при ветре более 10 м/с открытый огонь запрещен везде.
Дарья Неяскина 05-05-2026 04:40
© Фото: Andrey ArkushaRussian Look, Global Look Press

Штраф за шашлыки в 2026 году составит от 5 000 до 50 000 в зависимости от места и способа использования огня. Об этом в разговоре с Life.ru подробно рассказала старший преподаватель гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова.

На дачном участке мангал можно ставить только на устойчивую площадку из негорючего материала не ближе пяти метров от построек. В радиусе двух метров не должно быть сухой травы, листвы и горючих жидкостей.

В парках, скверах, у водоемов и во дворах жарить мясо разрешено только на официальных площадках для пикника.  Запрещено разводить огонь на газонах, детских площадках, у подъездов, на балконах и крышах. 

В лесу во время высокого риска пожаров костры нельзя жечь в хвойных молодняках, на торфяниках, под кронами деревьев и на сухой траве.

В разрешенных местах нужна минерализованная полоса шириной 0,5 метра. При особом противопожарном режиме, на торфяниках и при ветре более 10 м/с открытый огонь запрещен везде. 

По ч. 1 ст. 20.4 КоАП штраф составляет 5 000-15 000 рублей, при особом режиме - 10 000-20 000 рублей. За нарушение в лесу по ст. 8.32 КоАП - 15 000-30 000 рублей, в лесопарковой зоне и при особом режиме -40 000-50 000 рублей. Если пожар повредил имущество или здоровье, то штраф - 40 000-50 000 рублей плюс возмещение ущерба. При крупном ущербе возможно уголовное дело по ст. 168, 219 или 261 УК РФ.

Перед поездкой на природу эксперт советует проверить сайт регионального МЧС на наличие особого противопожарного режима.

Ранее россиянам рассказали о правилах приготовления шашлыка на даче и соблюдения мерам безопасности.

