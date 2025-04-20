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Россиянам объяснили правила приготовления шашлыка на даче

Мангал можно ставить на расстоянии не менее пяти метров от строений.
Сергей Лебедев 2025-04-20 12:41:11
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Шашлыки являются неотъемлемым атрибутом дачного сезона у россиян. Однако, чтобы отдых не привел к печальным последствия, нужно соблюдать требования безопасности. О них сегодня рассказали в aif.ru.

Согласно закону, ставить мангал на приусадебном участке можно на расстоянии не менее пяти метров от строений. Также в радиусе двух метров не должно быть горючих материалов, сухой травы и листвы.

Еще нужно подготовить ведро с водой или песком для тушения огня и телефон для вызова пожарных. В случае введения противопожарного периода жарить шашлыки нельзя.

Напомним, ранее диетолог рассказывала, кому противопоказан шашлыки. Их не рекомендуется употребляться людям с такими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, как холецистит, панкреатит и гастрит.

Тем, у кого нет проблем со здоровьем, тоже нужно соблюдаться определенные рекомендации. Шашлыки следует есть в сочетании с овощами, с растительной пищей, которая связывает канцерогенные вещества, избыток жиров, улучшает переваривание мяса и перистальтику кишечника. При этом такая пища не должна входить в ежедневный рацион.

#пожар #рекомендации #дача #Шашлыки #Мангал
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