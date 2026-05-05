МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп назвал Зеленского хитрым политиком и заявил о потере Украиной территории

Он добавил, что объем военной помощи, предоставленной Украине при администрации бывшего президента Джо Байдена, составил 350 миллиардов долларов.
Дарья Неяскина 05-05-2026 05:10
© Фото: PRESIDENT OF UKRAINEKeystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского, как хитрого политика. Об этом он заявил в интервью для издания Salem News.

Глава Белого дома также признал, что Киев продолжает терять контроль над территориями. По его словам, объем военной помощи, предоставленной Украине при администрации бывшего президента Джо Байдена, составил 350 миллиардов долларов.

Кроме того, Трамп заявил, что основная часть иранской нефти, захваченной в Индийском океане, отсылается в США. Для завершения конфликта с Исламской республикой Америке может потребоваться две-три недели, при этом временной отрезок не является проблемой.

Американский лидер также высказался об обогащенном уране, который находится в Иране. По его подсчетам, он уже может быть неприменимым для использования, однако Вашингтон по-прежнему требуют его передачи. Трамп допустил возможность направить авианосец «Авраам Линкольн» к берегам Кубы на обратном пути из Ирана после завершения конфликта, чтобы наблюдать за реакцией кубинских властей.

Ранее сообщалось, что Киев потерял надежду в получении поддержки от США в конфликте с Россией и планирует поменять стратегию.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #иранская нефть
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 