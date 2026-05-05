Президент США Дональд Трамп охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского, как хитрого политика. Об этом он заявил в интервью для издания Salem News.

Глава Белого дома также признал, что Киев продолжает терять контроль над территориями. По его словам, объем военной помощи, предоставленной Украине при администрации бывшего президента Джо Байдена, составил 350 миллиардов долларов.

Кроме того, Трамп заявил, что основная часть иранской нефти, захваченной в Индийском океане, отсылается в США. Для завершения конфликта с Исламской республикой Америке может потребоваться две-три недели, при этом временной отрезок не является проблемой.

Американский лидер также высказался об обогащенном уране, который находится в Иране. По его подсчетам, он уже может быть неприменимым для использования, однако Вашингтон по-прежнему требуют его передачи. Трамп допустил возможность направить авианосец «Авраам Линкольн» к берегам Кубы на обратном пути из Ирана после завершения конфликта, чтобы наблюдать за реакцией кубинских властей.



