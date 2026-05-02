Politico: Киев отчаялся получить поддержку от США и меняет стратегию

На этой неделе президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого сошлись во мнении, что именно Украина затягивает завершение конфликта.
Ян Брацкий 02-05-2026 07:36
© Фото: Daniel Torok US White House via Global Look Press

Владимир Зеленский отчаялся убедить президента США Дональда Трампа поддержать Украину в конфликте с Россией, поэтому приступил к разработке новой стратегии. В этом уверено издание Politico, авторы которого анализируют поведение главы киевского режима.

«Владимир Зеленский, который в течение последнего года настойчиво добивался поддержки Трампа, походе, отходит от попыток убедить США оставаться вовлеченными в конфликт и вместо этого разрабатывает стратегии действий без их участия», - пишет издание.

На этой неделе состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры беседовали более полутора часов и за это время успели обсудить украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. Путин и Трамп сошлись во мнении, что именно Зеленский, подстрекаемый европейскими лидерами, пытается искусственно затянуть конфликт. Путин прямо отметил, что Киев прибегает к террористическим методам, атакуя гражданские объекты на российской территории.

Глава Белого дома по итогам переговоров признал, что киевский режим в этом конфликте потерпел военное поражение. Трамп охарактеризовал беседу с российским лидером как «весьма продуктивную» и выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине. Трамп допустил, что ближневосточный и российско-украинский конфликты могут завершиться примерно в одно и тоже время.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Зеленский обозлен на США из-за поддержки Трампом условий Путина по урегулированию. Киев в последнее время слишком активно критикует Вашингтон, часто жалуется на неуважительное отношение с его стороны и сетует на ослабление санкций в энергетической сфере.

#Россия #Путин #Украина #сша #Трамп #Зеленский #переговоры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
