Владимир Зеленский отчаялся убедить президента США Дональда Трампа поддержать Украину в конфликте с Россией, поэтому приступил к разработке новой стратегии. В этом уверено издание Politico, авторы которого анализируют поведение главы киевского режима.

«Владимир Зеленский, который в течение последнего года настойчиво добивался поддержки Трампа, походе, отходит от попыток убедить США оставаться вовлеченными в конфликт и вместо этого разрабатывает стратегии действий без их участия», - пишет издание.

На этой неделе состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры беседовали более полутора часов и за это время успели обсудить украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. Путин и Трамп сошлись во мнении, что именно Зеленский, подстрекаемый европейскими лидерами, пытается искусственно затянуть конфликт. Путин прямо отметил, что Киев прибегает к террористическим методам, атакуя гражданские объекты на российской территории.

Глава Белого дома по итогам переговоров признал, что киевский режим в этом конфликте потерпел военное поражение. Трамп охарактеризовал беседу с российским лидером как «весьма продуктивную» и выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине. Трамп допустил, что ближневосточный и российско-украинский конфликты могут завершиться примерно в одно и тоже время.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Зеленский обозлен на США из-за поддержки Трампом условий Путина по урегулированию. Киев в последнее время слишком активно критикует Вашингтон, часто жалуется на неуважительное отношение с его стороны и сетует на ослабление санкций в энергетической сфере.