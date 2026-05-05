ВС РФ взяли сеть опорников в Днепропетровской области благодаря соцсетям врага

Штурмовики 90-ой гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» сумели выбить украинских боевиков сразу из девяти бетонных опорников в Днепропетровской области. Для этого они заранее проработали все детали операции.

На одном из опубликованных в Сети видео десантники 46-ой аэромобильной бригады ВСУ хвастались своим опорным пунктом. Крепкие двери, бомбоубежища, железобетонные бункеры смотрятся и вправду основательно. Но все это не остановило штурмовиков группировки «Центр», которые, снимая видео в этом же опорнике, уверенно называют его уже нашим.

«Я когда первый раз зашел, удивился, как они так сильно подготовились ко всему. У нас все хорошо получилось», - рассказал штурмовик с позывным Гагуля.

Бойцы штурмового отряда готовясь выбивать противника из опорников, провели тщательную подготовку операции. Помимо данных разведки, им помогли видео из соцсетей противника.

«Использовали непогоду, туман и заходили с тыла, потому что в этих опорниках все бойницы выходят на полосу наступления. Но мы ее обходили с другой стороны, использовали неподходящее для них время», - рассказал командир штурмового отряда с позывным Кемер.

Наши штурмовики заходили малыми группами - им пришлось под сбросами с гексакоптеров «Баба-Яга» и атаками дронов-камикадзе преодолеть несколько линий обороны, рвы и «зубы дракона». Штурмовик Ростислав Богомягков на пути к опорнику отбил атаки шести дронов.

«Стою жду, когда он взорвется - стреляю, отработал не отработал, взорвался не взорвался - главное, что я вижу, что он траекторию сменил. Помню, FPV летела на меня, я под нее нырнул, она рядом взорвалась. Меня не зацепило, все хорошо, цел-здоров», - рассказал военнослужащий.

На кадрах с дрона-разведчика можно увидеть момент, когда наши бойцы штурмуют бетонный опорник. Первым зашел Андрей Бабаев. Он в одиночку справился с двумя врагами, следом в «кротовую нору» нырнули еще двое наших. Но противник ударил туда ударным дроном, выход завалило. На трое суток наши штурмовики оказались замурованы в крохотной бетонной капсуле и в какой-то момент отчаялись, решили по рации передать последние слова своим родным.

«Говорили все, что было на уме: о том, что любим сильно, о том, что не справились с задачей, сожалеем. А в итоге взяли себя в руки, доделали работу, вышли», - рассказал штурмовик Андрей Бабаев.

Героически справившись с задачей, наши штурмовики взяли целую систему опорников на участке 3 на 1,5 км. Стандарты НАТО врагу не помогли. В ходе боевых действий противник потерял здесь роту десантников.

«Мы кричали им сдаваться, а они не сдавались, до талого шли, давали отпор. В итоге пришлось их заштурмить, законтролить и взять опорник», - рассказал штурмовик Олег Куленков.

Возле Новопавловки - крупного села на берегу реки Соленой - проходят пути подвоза со стороны Межевой и Федоровского, противник использовал их для снабжения. Но все ключевые высоты уже под контролем войск группировки Центр, освобождение села позволит расширить зону безопасности в Днепропетровской области, продолжить наступление на Доброполье, выйти в тыл крупной группировке противника в Краматорско-Славянской агломерации - последней на территории ДНР.