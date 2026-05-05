В небе над Ленинградской областью уничтожили 16 БПЛА

Опасность БПЛА в воздушном пространстве региона объявили в 1:25 мск.
Глеб Владовский 05-05-2026 03:49
© Фото: Сергей Мирный РИА Новости

Российские военнослужащие сбили за два часа 16 беспилотников над Ленинградской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Сбито 16 БПЛА над Ленинградской областью. Боевая работа продолжается», - написал он в соцсетях.

Отмечается, что опасность БПЛА объявили в Ленинградской области в 1:25 мск.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 114 БПЛА самолетного типа за пять часов над регионами России. Атака продолжалась с 15:00 до 20:00 по московскому времени.

#в стране и мире #пво #Ленинградская область #дроны #Александр Дрозденко
