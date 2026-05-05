В небе над Ленинградской областью уничтожили 16 БПЛА

Российские военнослужащие сбили за два часа 16 беспилотников над Ленинградской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Сбито 16 БПЛА над Ленинградской областью. Боевая работа продолжается», - написал он в соцсетях.

Отмечается, что опасность БПЛА объявили в Ленинградской области в 1:25 мск.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 114 БПЛА самолетного типа за пять часов над регионами России. Атака продолжалась с 15:00 до 20:00 по московскому времени.