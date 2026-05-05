IRIB: военные США устроили поджог нефтяной зоны в ОАЭ

По данным источника, военные США сделали это, чтобы создать проход для судов в Ормузском проливе.
Глеб Владовский 05-05-2026 03:17
© Фото: supernova_plus, Telegram

Американские военные стоят за поджогом нефтяной зоны в Фуджейре в ОАЭ. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на источники.

«У исламской республики не было заранее разработанного плана нападения на указанный нефтяной объект. То, что произошло, было результатом авантюры американских военных», - говорится в материале.

Отмечается, что эту махинацию совершили для создания прохода судам через Ормузский пролив. Кроме того, Тегеран призвал Вашингтон прекратить совершать подобные действия в «чувствительном к нефти регионе».

Ранее сообщалось, что территория ОАЭ подверглась ударам беспилотников и крылатых ракет, запущенных со стороны Ирана. Президент США Дональд Трамп не стал говорить о нарушении режима прекращения огня со стороны Тегерана.

#в стране и мире #сша #Иран #оаэ #нефтяная зона
