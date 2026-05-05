Трамп не признал нарушение Ираном прекращения огня из-за обстрела ОАЭ

Президент США Дональд Трамп воздержался от ответа на вопрос о нарушении Ираном режима прекращения огня обстрелом крылатыми ракетами и беспилотниками территории ОАЭ. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Отмечается, что когда американского лидера спросили об инциденте, тот заявил, что «обстрел был несильный», и что «корабли продолжают движение». Также глава государства сообщил, что большая часть снарядов была сбита над территорией ОАЭ.

«Один (боеприпас - Прим. ред.) прошел мимо. Повреждения несерьезные», - сказал Трамп в эфире телеканала.

Президент США подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.

Ранее в СМИ появилась информация, что территория ОАЭ подверглась массированному обстрелу со стороны Ирана. Произошло это во время действия режима прекращения огня между Тегераном и Вашингтоном.