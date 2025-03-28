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Бизнес на сотни миллиардов: как Украина стала оружейным хабом

Торгуют всем: от бронежилетов до переносных ракетных комплексов. Был случай, когда через границу на грузовике пытались перевести советский вертолет Ка-26. И все это оружие попадает в руки террористов и криминальных структур.
Игнат Далакян Михаил Сафонов 2025-03-28 21:43:03
© Фото: defense.gov © Видео: ТРК «Звезда»

Финляндия, Дания, Швеция, Нидерланды, Испания, страны Ближнего Востока, в том числе Палестина и Сирия, государства Африки, в частности Нигер, Мексика, Афганистан. Это далеко не полный список государств, где «всплывало» оружие с Украины. В том числе и вооружение, полученное в рамках западной помощи, которое коррумпированные украинские военные перепродают на сторону. А также технику, которую произвели в самой стране или доставшуюся по наследству от СССР. Торгуют всем: от бронежилетов до переносных ракетных комплексов. Был случай, когда через границу на грузовике пытались перевести советский вертолет Ка-26. Оружие попадает в руки террористов, криминальных структур. Например, латиноамериканских, о чем напомнили в российском МИДе.

«Сейчас выясняется, что клиентура Зеленского пополнилась наркокартелями Латинской Америки, с которыми Банковая по всей видимости работает на бартерной основе. По сообщениям мексиканских СМИ, боевики картеля гольфа получили в распоряжение американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Ведь раньше эти комплексы поставлялись киевскому режиму», - заявила Мария Захарова.

Об этом раньше не раз говорил и американский журналист Такер Карлсон. По его данным, половина поставляемого на Украину оружия - перепродается. Это бизнес на сотни миллиардов долларов, который обогащает как производителей вооружения, так и киевских коррупционеров.

«Украинские военные продавали оружие на черном рынке по всему миру. Это факт. Их оружие оказалось в руках мексиканских наркокартелей, "талибана"*, движения ХАМАС в Секторе Газа и многих других группировок. Ты веришь, что самая коррумпированная страна в Европе, находясь на грани поражения, не будет продавать оружие, получаемое от западных стран?», - сказал американский журналист.

Объявления украинских продавцов натовского оружия появились в даркнете еще в 2022-м году. Европейские аналитики публиковали расценки черного рынка: автомат Калашникова на Украине стоит всего 1 000 долларов, за 6-8 тысяч можно купить советский гранатомет или американский пулемет. О том, что на границе Украины и ЕС существуют тайники для продажи, сообщали европолицейские. Кадры мексиканского бойца наркокартеля с гранатометом аналогичным тем, что получал Киев, облетели весь мир. Финские журналисты писали, что пистолеты и винтовки с Украины попали к местным бандитам. А в руках у террористов, недавно убивших десятки человек в Нигере, оказались украинские минометы. Но все это - частные случаи. Общую картину показало крупнейшее британское издание Times. Оно предупредило: Украина может стать оружейным хабом для криминала со всего мира. И даже полное прекращение огня этот процесс не остановит.

«Он представляет катастрофическую опасность для спокойной жизни жителей Европы, Африки, Латинской Америки. В первую очередь это связано с тем, что огромнейшее количество пистолетов, противотанковых ракетных комплексов, ПЗРК может быть использовано в каких-то бандитских разборках, для грабежа банков, для шантажа правительств, когда можно взять на мушку пассажирский самолет и заявить, что он будет уничтожен», - объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

Ни в Киеве, ни в Вашингтоне точно не знают, сколько за эти годы западные страны поставили Украине оружия. Процесс стал неконтролируемым. Писали, что в качестве отчета за поставки из Киева шли обычные бумажные квитанции. На Украине даже нет закона, который регулирует оборот оружия. Купить его можно практически свободно. А на руках у граждан, это официальные данные Киева за прошлый год - до 5-ти миллионов единиц оружия. Проблема гораздо шире, чем контрабанда. Когда закончится горячая фаза конфликта, вооруженные украинские боевики, воюющие на стороне Киева наемники со всего мира, в том числе из Европы и Ближнего Востока - разъедутся кто куда. На Украину они специально отправились ради боевого опыта. А у кого-то он был и раньше: издания сообщали, что Киев выкупал у террористов Хайят Тахрир аш-Шам** сидящих в тюрьмах боевиков ИГИЛ***, расплачиваясь все тем же оружием. И кто найдет применение всем этим людям, а правильнее сказать, машинам для убийств - остается только догадываться.

«Многим странам придется вводить дополнительные меры защиты от таких, которые могут не только попадать в ЧВК, они могут сколачивать террористические банды и действовать по заказу как наемные убийцы, как люди жаждущие адреналина и крови и заработка. Если у тебя еще в голове нацистская идеология сидит, то ограничений меньше», - объяснил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Подобное не раз происходило и раньше - во время и после конфликтов в Африке, на Ближнем Востоке, Балканах. К слову, в Интерполе еще 3 года назад предупреждали, что украинские арсеналы попадут к террористам, и в пример как раз приводили затяжной конфликт в Югославии в 90-х, оружие откуда - расползлось по всей Европе и миру. Ничего не изменилось. После начала поставок НАТО на Украину, это вооружение сразу же пошло на черный рынок в Боснии, Косова, Албании. А если продолжать историческую параллель: то, что получившие когда-то боевой опыт боснийские боевики позже воевали на стороне исламских террористов - ни для кого не секрет. Но одно дело признать масштаб бедствия, пусть и на уровне европейских журналистов. И совсем другое - пытаться что-то делать. Но желания в Европе, не говоря уже о Киеве - пока явно нет.

* «Талибан» - организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
** «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
*** ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Украина #продажа оружия #бизнес #криминал #хаб
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