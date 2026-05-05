Армянскому дипломату в Минске вручена нота из-за высказываний спикера парламента

Временному поверенному в делах Армении в Белоруссии вручена нота протеста в связи с высказываниями спикера армянского парламента Алена Симоняна, который обвинил Москву в «управлении» Минском. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

Отмечается, что в интервью общественному телевидению политик открыто заявил о якобы попытках России провести политическую операцию, нацеленную на смену власти в Ереване. Белоруссия же, по мнению Симоняна, действует сугубо в интересах Кремля.

В Минске не оценили подобной риторики чиновника, в связи с чем был заявлен решительный протест недружественным шагам Армении.

Ранее в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества. Среди участников саммита были, в том числе представители Азербайджана, Турции и Канады.