Армянскому дипломату в Минске вручена нота из-за высказываний спикера парламента

Политик обвинил Москву в «управлении» Белоруссией.
Тимур Юсупов 05-05-2026 22:59
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Временному поверенному в делах Армении в Белоруссии вручена нота протеста в связи с высказываниями спикера армянского парламента Алена Симоняна, который обвинил Москву в «управлении» Минском. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

Отмечается, что в интервью общественному телевидению политик открыто заявил о якобы попытках России провести политическую операцию, нацеленную на смену власти в Ереване. Белоруссия же, по мнению Симоняна, действует сугубо в интересах Кремля.

В Минске не оценили подобной риторики чиновника, в связи с чем был заявлен решительный протест недружественным шагам Армении.

Ранее в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества. Среди участников саммита были, в том числе представители Азербайджана, Турции и Канады.

#в стране и мире #Армения #белоруссия #минск #мид белоруссии #нота протеста
