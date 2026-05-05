Дептранс показал момент аварии со спорткаром рэпера Navai

Из-за ДТП, которое создал рэпер Navai, составят обращение в суд. Об этом сообщил Дептранс.

Вследствие грубого нарушения ПДД рэпера могут лишить водительских прав. Машина Navai также повредила городскую инфраструктуру, поэтому артиста обяжут возместить ущерб.

Уточняется, что Ferrari, принадлежащая Navai, передвигалась без номеров.

Напомним, спорткар марки Ferrari протаранил дорожный знак на Зубовском бульваре в Москве. За рулем находился российский рэпер Наваи Бакиров, более известный под псевдонимом Navai.

Машина вылетела с проезжей части в нескольких метрах от пешеходного перехода, оказавшись задними колесами на тротуаре. Очевидцы сообщили, что из автомобиля начал вытекать бензин.

Сам рэпер не пострадал. Navai считает, что причиной ДТП стали спортивные колеса, не предназначенные для езды по дорогам общего пользования. Скоростной же лимит, как утверждает артист, превышен не был.